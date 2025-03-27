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        Nazillispor fişi çekti

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 as oyuncusuyla yollarını erken ayırdıktan sonra deplasmanda genç takviyeli kadrosuyla Bucaspor 1928'e de 4-1 yenilip üst üste 6'ncı yenilgisini alan Nazillispor, kurtuluş umutlarını iyice tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:54
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        Nazillispor fişi çekti
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 as oyuncusuyla yollarını erken ayırdıktan sonra deplasmanda genç takviyeli kadrosuyla Bucaspor 1928'e de 4-1 yenilip üst üste 6'ncı yenilgisini alan Nazillispor, kurtuluş umutlarını iyice tüketti. Siyah-beyazlı ekip bitime 6 maç kala 13 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde düşme potasında kaldı. Nazillispor 4 sezon önce 3'üncü Lig'de mucizevi şampiyonlukla adını 2'nci Lig'e yazdırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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