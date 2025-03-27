Nazillispor fişi çekti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 as oyuncusuyla yollarını erken ayırdıktan sonra deplasmanda genç takviyeli kadrosuyla Bucaspor 1928'e de 4-1 yenilip üst üste 6'ncı yenilgisini alan Nazillispor, kurtuluş umutlarını iyice tüketti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 as oyuncusuyla yollarını erken ayırdıktan sonra deplasmanda genç takviyeli kadrosuyla Bucaspor 1928'e de 4-1 yenilip üst üste 6'ncı yenilgisini alan Nazillispor, kurtuluş umutlarını iyice tüketti. Siyah-beyazlı ekip bitime 6 maç kala 13 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde düşme potasında kaldı. Nazillispor 4 sezon önce 3'üncü Lig'de mucizevi şampiyonlukla adını 2'nci Lig'e yazdırmıştı.
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