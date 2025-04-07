Aydın filede rövanşa çıkıyor

SULTANLAR Ligi Play-Off 7-8 Etabı ilk maçında evinde Kuzeyboru'ya 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Aksaray Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kadir Girente, Halid Cerit hakem ikilisi yönetecek. Aydın ekibi sahadan bir kez daha mağlubiyetle ayrılması halinde sezonu 8'inci basamakta tamamlayacak. Mavi-beyazlıların galibiyeti durumunda seride durum 1-1'e gelecek. Seride eşitlik yaşanırsa üçüncü ve son maç perşembe günü Aksaray'da oynanacak.

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