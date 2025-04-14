Aydın filesinde iki ayrılık

SULTANLAR Ligi'nde sezonu 8'inci sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iki yabancı voleybolcuyla yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca gösterdikleri emek ve mücadele için Angela Leyva ve Hilary Johnson'a teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Kanadalı smaçör Johnson ve Perulu smaçör Levya'nın ayrılışıyla birlikte yönetim yeni oyuncu arayışlarına hız verdi. Öte yandan Aydın temsilcisinde yardımcı üntrenör Görkem Kazan ve Atletik Performans Koçu Gençer Yarkın da kulüple vedalaştı.