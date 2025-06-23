Aydın'da makilik yangını

Didim ilçesi Akbük Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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