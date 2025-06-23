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        Aydın'da makilik yangını

        AYDIN'ınDidim ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:55
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        Aydın'da makilik yangını
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        AYDIN’ınDidim ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Didim ilçesi Akbük Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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