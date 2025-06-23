Aydın'da makilik yangını (2)

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim 75’inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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