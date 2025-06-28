Aydın'da orman yangını (3)

Aydın’ın Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan 67 araç ve 208 personelle müdahale edildi. Alevler, yangın başladıktan 6 saat sonra saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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