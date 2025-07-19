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        Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:45
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        Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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