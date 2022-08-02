Kuşadası'nda "yüzen otellerle" 1 milyon yolcu hedefi

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - "Yüzen otel" olarak bilinen dev kruvaziyerleri en fazla ağırlayan Kuşadası'na 2023'te 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2022 sezonunun Kovid-19 salgınının gölgesinde başlanmasına rağmen mart ayıyla güçlü bir atağın yaşandığını belirtti.

İlkbahardaki hareketliliğin yaz sezonuyla hızını artırdığını, limana bu yıl 223 gemiyle 274 bin 128 yolcunun geldiğini bildiren Güngör, yıl sonuna kadar 750 bin yolcu beklediklerini söyledi.

Güngör, "Yıl sonuna kadar gemi sayısının da 500'e ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yoğun aylara yeni giriyoruz. Sezonun önemli bir kısmı bundan sonra gerçekleşecek. Özellikle ağustos, eylül ve ekim ayında çok sayıda gemi bekliyoruz. Ağustosta 70, eylülde 70, ekimde ise 80'i geçmesi bekleniyor." dedi.

- Kruvaziyer turizmi 12 aya yayıldı

İlçede kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardıklarını vurgulayan Güngör, şöyle devam etti:

"Bu yılın çok önemli bir özelliği var. Kuşadası için ilk defa kruvaziyer turizmi, 12 aya yayılmış bir turizme dönüştü. Bunun da müjdesini şimdiden verelim. Genelde mart-kasım arasında cereyan eden bir turizm biçimi bu. Bu yıl ocak ve şubatın dışında aralıkta da gemilerimiz olacak. Aralıkta 15, ocakta 15, şubatta da 15 gemi olacak. Bu da gösteriyor ki Kuşadası esnafı, yılın tüm aylarında dükkanlarını açık tutacak ve asla kepenk indirmeyecek."

Kuşadası'nın dünyaca ünlü bir limana sahip olduğunu belirten Güngör, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'nin de kruvaziyerlerin bu limanı tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

İlçedeki limanın yılda 50-60 farkı kruvaziyer firmasını ağırladığının altını çizen Güngör, neredeyse dünyadaki tüm firmaların buraya uğradığını, 15 yeni firmanın da bu yıl rotasına Kuşadası'nı eklediği bilgisini paylaştı.

- "Kuşadası çok güçlü rezervasyon alıyor"

Gelecek yıl için ciddi ölçüde rezervasyon aldıklarına dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

"2023'ün zaten çok daha güçlü olmasını bekliyorduk. Nitekim rezervasyonlar da bu yönde ilerliyor. 2023 yılında yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak. Bu sevindirici gelişmenin ülke geneline de yayılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin bu yılı 1100 gemiyle tamamlaması bekleniyor. 2023 yılında da bu sayının 1500'ü geçeceği, yolcu sayısının ise 2 milyonu geçeceği tahmin ediliyor."

Doğu Akdeniz rotasının kruvaziyer turizminde popülerliğini artırdığını, şirketlerin bu rota için daha büyük kapasiteli gemiler ayırmaya başladığını kaydeden Güngör, 3-4 bin yolcu kapasiteli gemiler sayesinde turist rakamlarının gemi sayısından bağımsız olarak artmasının da sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

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