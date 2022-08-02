Söke'de sezonun ilk pamuğu hasat edildi

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İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Söke'de ilk hasat gerçekleştirildi.



Doğanbey Mahallesi'nde üretici Ali Karasu'ya ait arazideki hasada İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ile oda üyeleri de eşlik etti.

Oda Başkanı Tanyeri, bu yıl buğday hasadı yapılan arazilere ikinci ürün ekimi ile birlikte 320 bin dekar alanda pamuk ekiminin yapıldığını, yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını dilediğini belirtti.



Sezonun ilk pamuğunu yetiştiren üretici Ali Karasu'yu kutlayan Başkan Tanyeri, artan maliyetler ve üreticilerin fiyat beklentilerini iletmek üzere Ankara ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

Üretici Ali Karasu da çiftçiliği çocukluk döneminden bu yana seve seve yaptıklarını, bu yıl Söke'de ilk pamuk hasadının kendilerine nasip olduğu için mutlu olduklarını söyledi.





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