Aydın'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, Balat Mahallesi'nde bulunan Değirmendere Tepe mevkisine operasyon düzenledi.



Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kazı yapmada kullanılan, kazma, kürek, keser, çapa, gaz maskesi ve fenerlere de el kondu.



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