Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. (17) yanındaki silahla M.Ö. (24) ile R.Ö'yü (34) yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan M.Ö. Aydın Devlet Hastanesi'ne, R.Ö. de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede çevik kuvvet polisi ekiplerince de önlem alınırken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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