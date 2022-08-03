Aydın'da bıçakla yaralanmış bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine Akçaova Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, Hasbi Ç'yi bıçaklanmış halde buldu.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Hasbi Ç, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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