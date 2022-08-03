Germencik'te kuru incir üreticilerine kerevit dağıtımı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın önde gelen incir üretim merkezlerinden Germencik'te üreticilere kerevit dağıtıldı.

Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde kerevit dağıtımı için tören düzenlendi.

Balatçık Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, verimli bir sezon beklediklerini söyledi.

Kaliteli kuru incir elde edilmesi için 700 kerevit dağıttıklarını, il genelinde 7 bin kerevit dağıtımının hedeflendiğini bildiren Ökdem, "Her yıl daha önce verilmeyen köyleri seçiyoruz. İncir üretiminin ağırlıklı olduğu, kaliteli incir üretimine önem verdiğimiz köyleri özellikle seçiyoruz. Amacımız bu malzemeyi tanıtmak, kaliteli, aflatoksinden arınmış bir ürün üretmek" dedi.

Ökdem, kuru incir rekolte tahmin komisyonunun önümüzdeki günlerde sahaya inerek çalışma yürüteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl gözlemlerimize göre incirdeki durumumuz iyi gidiyor. Geçen yıl güneş yanığından dolayı rekolte bir miktar düşmüştü. 54-55 bin ton bandında kalmıştık. Normalde bizim kuru incirimiz 65-70 bin ton aralığında. Bu yıl yetiştiricilik anlamında, hastalıklar anlamında bir olumsuzluğumuz yok."

Aydın'ın incir üretiminde Türkiye ve dünyada birinci sırada yer aldığını, ilde 51 bin çiftçinin geçimini bu üründen sağladığını aktaran Ökdem, bu üründen yıllık 200 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını da kaydetti.

Kaymakam Turgay Gülenç de incirin Aydın'da en önemli ürün olduğunu ve kaliteli ürünler üretip dünya pazarında hak ettiği yeri alması için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.









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