Aydın'da helikopter destekli kurtarma tatbikatı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da helikopter destekli yangından kurtarma tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki tatbikat kapsamında, senaryo gereği Balıkköy Mahallesi'ndeki bir alanda yangın çıktı.

Yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil Servis ekipleri ile UMKE yaralılara müdahale etti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık oluşan vatandaşlar ise ilk müdahalenin ardından helikopterle hastanelere sevk edildi.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, "Bu tatbikatta yangın, tahliye ve vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına yönlendirilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Yangın ihbarı alındıktan sonra bütün kurumlarımızla koordineli olarak olaya müdahale etti." dedi.

Gödekmerdan, 8 kurum, 24 araç ve 168 personelin görev aldığı tatbikatta senaryo gereği yaralanan 25 kişiye müdahale edildiğini kaydetti.

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