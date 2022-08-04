Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Gedikli Mahallesi'nden Doğanyurt Mahallesi'ne seyreden Kamuran Kayamaz'ın (58) kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Kayamaz'ı önce Çine Devlet Hastanesine, buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Kayamaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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