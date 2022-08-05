Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden Bülent Çelik yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelik, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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