Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Çine’den Aydın istikametine seyreden Onur Sarı yönetimindeki 09 UH 766 plakalı kamyonet, Karanfiller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi nedeniyle devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sarı, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​



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