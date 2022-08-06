Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kurtuluş, Atatürk ve Hürriyet mahallerindeki üç evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Y.A. (21), B.B. (19) ve Y.A.D. (19) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve B.B. tutuklandı, Y.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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