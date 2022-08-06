Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Özkan (68) yönetimindeki 09 UH 510 plakalı traktör, İncirliova-Koçarlı kara yolunda bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Turan Koçoğlu (55) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 ...
Aydın'da denize giren kadın boğuldu
YEREL HABERLER Aydın'da denize giren kadın boğuldu
Nazilli'den defansa iki takviye
YEREL HABERLER Nazilli'den defansa iki takviye
Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 ...
Bıçaklanan kahveci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklanan kahveci ağır yaralandı
Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar ...
Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli ...
Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda gerçekleşmedi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da 2 transfer son anda ...
Efeler'de kamp bitti
YEREL HABERLER Efeler'de kamp bitti
Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi
YEREL HABERLER Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi
Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Traktör şarampole yuvarlandı; sürücüsü yaralı, eşi öldü
YEREL HABERLER Traktör şarampole yuvarlandı; sürücüsü yaralı, eşi ...
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.