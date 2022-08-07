Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

C.Y, R.S, A.O. ve A.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.