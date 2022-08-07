Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Söke Milas Karayolu'nda Sadun Sevinçli yönetimindeki 16 VE 236 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü otomobili yol kenarında durdururken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulansa haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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