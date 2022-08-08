Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sıra buğday ​​​​​​​6,88 6,90 Kuru incir 33,00 50,00 Naturel ham zeytinyağı 49,00 53,00 Sızma zeytinyağı 57,00 57,00





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