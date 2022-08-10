Aydın’da kuru incir sektör toplantısı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 2022-2023 sezonu kuru incir sektör toplantısı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsasında yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Borsa başkanı Fevzi Çondur, törende yaptığı konuşmada, geçen sezon 71 bin 250 ton kuru incir tescili yapıldığını, bu tescilin 60 bin 104 tonunun Aydın’a ait olduğunu söyledi.

Aydın’ın dünya incir üretimi ve ihracatında birinci sırada yer aldığını vurgulayan Çondur, “Ülkemizde, 2021 yılında gerçekleşen kuru incir ihracatı 59 bin 333 ton olup ilimizden ise 51 bin 170 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiştir. Borsamız tarafından, yapılan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk tarafından işletilen yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposu, faaliyete geçtiği zamandan bu yana yaklaşık 6 bin ton kuru incir depolamıştır." dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay da sunum yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, kent genelinde 7 milyonu aşkın incir ağacının bulunduğunu, bu alanların yüzde 31"inde organik tarım yapıldığını aktardı.

Aydın'ın 65-70 bin ton rekolteye sahip olduğunu belirten Ökdem, "Geçen yıl, aşırı sıcaklardan dolayı rekoltede düşüklük yaşandı. Bundan dolayı da rekolte 57 bin tona kadar çekildi. Dünya üretiminde incirin yüzde 65’ini üretiyoruz. 166 depomuz, 170 incir işleme tesisi mevcut. Kuru incirde rekolte tahmin çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.





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