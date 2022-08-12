İncirliova'da vatandaşlara aşure ikram edildi

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AYDIN (AA) - İncirliova Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen etkinliğe katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, birlik ve beraberlik duygularının muharrem ayında da ön plana çıktığını söyledi.

Aşure hayrını geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Hayrımız, aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizin ruhuna da değsin, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah sağlık versin, sağlıklı günlerimiz olsun." dedi.

Belediye tarafından hazırlanan yaklaşık 4 bin kişilik aşure, İncirliovalılara ikram edildi.







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