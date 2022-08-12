Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 17,24 30,63 Kuru incir 25,44 25,44 Natürel ham zeytinyağı 47,00 60,00





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