Germencik Ziraat Odası yeni binasında hizmete başladı

AYDIN (AA) - Germencik Ziraat Odası hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Yedieylül Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan binanın açılışında konuşan Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, incir sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu, davetlilere teşekkür etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Germencik'in tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.



Gıda ve tarımın önemli hale geldiğini belirten Aksoy, "Burada, tarım potansiyelini daha üst noktalara taşıma adına ziraat odası ve il tarım ve orman müdürlüğü önderliğinde çalışmalara devam edilecek. Temennimiz üreticilerin ürettiği ürünlerin karşılığını alabilmesi, ürünlerimizin de ihraç edilerek daha fazla gelire dönüşmesi hepimizin ortak noktası." diye konuştu.

Protokol üyelerince kurdele kesiminin ardından davetliler, binayı gezdi.

Açılışa, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burak Pehlivan, belediye başkanları, ilçe ziraat odası başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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