Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.A. ile kardeşi C.A, Aydın Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak ile B.A. ve C.A'nın sitenin temizliği konusunda tartıştıkları ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenildi.

Balsak'ın cenazesi, Kuşadası Belediyesi önünde düzenlenen tören ve Hanım Camisi'nde cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden Ahmet Balsak (37) ile komşuları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Balsak, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Almanya'da yaşadıkları ve tatil için ilçedeki evlerine geldikleri belirtilen şüpheliler B.A. ile C.A gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.