Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ümit Kemiklioğlu (42) idaresindeki 09 AEV 508 plakalı otomobil, 11 Ağustos'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kemal Akın'ın (61) kullandığı 09 YS 819 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Akın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Akın, yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.