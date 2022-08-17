Aydın'da dereyi kirleten vidanjör sürücüsü ile araç sahibine 193 bin lira ceza

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, dere yatağını kirleten vidanjör sürücüsü ile araç sahibine 193 bin 135 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekin Mahallesi'ndeki dere yatağına önceden kurulan foto kapandan, bölgeye bir şeyler boşaltıldığını görünce olay yerine gitti.

Çevrede önlem alan ekipler, 09 EK 509 plakalı vidanjörden dere yatağına atık peynir suyu döküldüğünü tespit etti.

Araç sürücüsü S.D. (41) gözaltına alındı.

S.D'nin, ifadesinde, vidanjörde 12 bin 600 kilogram atık peynir suyunun bulunduğunu, araç sahibinin E.K. (33) olduğunu söylemesi üzerine E.K. de gözaltına alındı.

Şüpheli S.D. ile E.K'ye "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan 193 bin 135 lira idari para ceza kesildi.

Ayrıca S.D'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 7 bin 348 lira para cezası uygulandı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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