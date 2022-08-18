Aydın'da kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, atıyla evden çıkan Sıtkı Can Eroğlu'ndan (18) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatıldı.

Eroğlu'nun, serinlemek amacıyla atıyla Köşk-Dalama yolu yakınlarından geçen Menderes Nehri'ne girdiğinin iddia edilmesi üzerine bölgeye Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar da gönderildi.

Eroğlu'nu arama çalışmaları, AFAD ekibinin de katılımıyla karada ve su altında devam ediyor.

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