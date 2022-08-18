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Söke'de Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası, aşure etkinliği düzenledi

AA

Söke'de Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası, aşure etkinliği düzenledi

Aydın (AA) - Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası tarafından muharrem ayı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara aşure ve tavuklu pilav ikram edildi.

Söke Sanayi Sitesinde düzenlenen etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Mehmet Ali Künkçü, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ile vatandaşlar katıldı.

Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, aşure günü dolayısıyla esnafla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Protokol üyelerini sanayide ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Tokmakoğlu, "Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından geçen yıl daha az bir katılımla yapmıştık. Etkinliğimiz bu yıl yine eski günlerdeki gibi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz." dedi.

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