Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

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