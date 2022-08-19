Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde H.Ç'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin üst aramasında 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, S.M.K'nın Ata Mahallesi’ndeki evine de operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada dikili halde 6 Hint keneviri, 30 gram esrar ile iki hassas terazi gele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.