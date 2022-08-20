Aydın’da YKS'de dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, YKS’de ilk 20 bin öğrenci arasında yer alan 125 öğrenci katıldı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, öğrencilerin, zorlu bir maratonu tamamladığını söyledi.



Öğrencilerin, mezun olduktan sonra ülkenin geleceği için önemli katkılar sunacağına inandığını kaydeden Özcan, şunları kaydetti:

"Bu başarıda sizlere destek olan, sizleri her zaman bir adım ileriye taşımak için canla, başla çalışan ailelerinize, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Onlar sizlere bu başarı yolculuğunda ışık oldular. Zor zamanlarınızda size omuz verdiler. Sizleri erdem ve bilgi ile donattılar. Unutmayın ki devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir. Biz eğitimciler sizleri; kendi öz değerleriyle barışık, ailesini, vatanını, bayrağını, milletini seven bireyler olarak yetiştirdik. Bu temel değerlerimizi canınız pahasına savunan, geleceğin yöneticileri, mühendisleri, doktorları, hakim ve savcıları, bilim adamları olarak vatan sevgimizin olanca ateşi ile sizleri kucaklıyorum."

Törende Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu da katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

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