Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







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