Aydın'da silah kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı

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Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe merkezindeki durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.





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