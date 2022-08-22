Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor

Siğile iyi gelen şeyler ve doğal yöntemler

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, kalite ve rekolte açısından bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, ilde yaklaşık 40 bin hektarda 7,5 milyon ağaçtan ortalama 190 bin ton incir üretiliyor. Bunun 120 bin tonu yaş olarak ağaçlardan, kalan kısmı da dalında kuruyup yere döküldükten sonra toplanıyor.

"Kerevet" adı verilen kurutma tablaları veya örtülerin üzerinde birkaç gün daha kurutulan yaklaşık 70 bin ton kuru incir, tesislerde işlendikten sonra 80 ülkedeki sofralara ulaştırılıyor.

Haziran ayında erkek incir meyvesindeki çiçek tozlarının arılar aracılığıyla dişi meyveye taşınması için yapılan "ilekleme" işlemiyle başlayan incir mesaisi, temmuzun üçüncü haftasında taze ürün hasadıyla devam ediyor.

Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren ise Nazilli, Buharkent, Kuyucak ve Germencik ilçeleri başta olmak üzere kuru incir mesaisi başlıyor.

Çoğu sarp arazilerde makine kullanılmadan yapılan hasat, sıcak havada aynı ağaca defalarca gidilmesi nedeniyle oldukça zorlu geçiyor.

Toplama ve kurutma sürecinde kadınların başrolde yer aldığı hasat sezonu yaklaşık 20 gün sürüyor.

- "Son 10 yılın belki en kaliteli dönemini yaşıyoruz"

Germencik Ziraat Odası Başkan Vekili İbrahim Uyar, AA muhabirine, hava şartlarının istedikleri gibi gitmesinden dolayı kalite ve rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Önceki yıl kuraklıktan dolayı kuruyan bazı ağaçları kesmek zorunda kaldıklarını anlatan Uyar, "Son 10 yılın belki en kaliteli dönemini yaşıyoruz. Hava şartları bu şekilde giderse çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz ciddi anlamda altın yılını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

- "Kalitemiz, rekoltemiz çok iyi"

Üreticilerden Tansel Önder, dünyanın en kaliteli incirlerini yetiştirdiklerini dile getirdi.

Nazilli ilçesindeki incir üreticilerinden Şevki Candan da sabahın ilk ışıklarıyla bahçeye geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İncirimizin en önemli özelliği dalında kuruyup yere düşmesi. Yere düşeni topluyoruz. Kalitemiz geçen yıldan çok iyi. Rekoltemiz de çok iyi. Geçen haftaki yağışlardan dolayı yüzde 10'luk hafif bir zararımız var ama şu anda hava şartlarından dolayı kalitemiz çok iyi. İnşallah çiftçimizin yüzü gülecek."

Huriye Özyiğit ise hasat sürecinin kolay olmadığını ifade ederek, "Dalından düşen incirleri topluyoruz. Elbette zor. Ekmeğimizi kazanıyoruz ya bu bize yetiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.