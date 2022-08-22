Aydın'da jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterildi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir grup mahalleli, jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Mezeköy Mahallesi'ne yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çıkan bir grup vatandaş, mahallenin girişinde kurulan çadırın içinde toplandı.

Bölgede jandarma güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların, sahada sondaj çalışması yapmak isteyen firma görevlilerine tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de eylemcilere destek verdi.













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