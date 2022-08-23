Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve 2 yıl hapis cezası bulunan G.T (32), aynı suçtan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.Y (36) ile "kamu malına zarar verme" suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan F.D’yi (45) gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.