Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve 2 yıl hapis cezası bulunan G.T (32), aynı suçtan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.Y (36) ile "kamu malına zarar verme" suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan F.D’yi (45) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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