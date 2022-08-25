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CHP'li Öztunç'tan Aydın'daki jeotermal çalışmalarına tepki

AA

CHP'li Öztunç'tan Aydın'daki jeotermal çalışmalarına tepki

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aydın'ın Köşk ilçesinde jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Öztunç, sondaj çalışmasının başlatıldığı Mezeköy Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında jandarmayla görüştü.

Daha önce giriş çıkışların kapatıldığı alanda basın açıklaması yapmak istediğini dile getiren Öztunç'un bölgeye girişine izin verilmedi.

Öztunç, burada yaptığı açıklamada, sondaj çalışmasını yapan şirketin araçlarının, sahibinin izin vermemesine rağmen özel mülkten geçerek bölgeye ulaştığını ileri sürdü.

Öztunç'a, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile CHP İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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