Aydınlı bisikletçiler, Kuva-yı Milliye Müzesine tur düzenledi

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AYDIN (AA) - Aydın Ağır Pedallar Bisiklet Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çine ilçesindeki Kuva-yı Milliye Müzesine tur düzenledi.

Grubun kurucu üyelerinden Can Durmuş, gazetecilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak için özel bir tur organize ettiklerini söyledi.

Efeler ilçesinden başlayan tura her yaştan bisiklet kullanıcılarının katıldığını kaydeden Durmuş, "Mücadele denince akla gelen efelerimiz için stratejik bir yer olan müzeyi özellikle seçtik. Sembolik olarak efemiz de zeybek oynadı. Organizasyonumuz halk tarafından oldukça ilgi gördü." dedi.

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