Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takipte oldukları şüphelilerin bulunduğu otomobili Aydın-İzmir otoyolu Germencik girişinde durdurdu.

Araçta bulunan şüphelilerden biri, polisi görünce bir miktar uyuşturucuyu camdan dışarıya attı.

Ekiplerin yaptığı incelemede dışarı atılan maddenin 200 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Otomobildeki M.A, S.K. ve H.P. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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