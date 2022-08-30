Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bazı noktalarda yol uygulaması yaptı.

Emniyet kemeri takılmasının önemini anlatan ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak Türk bayrağı hediye etti.

- Söke'deki kutlamalar

Söke'de Zafer Bayramı kapsamında Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güney, Söke Garnizon Komutanı Vekili Kenan Kırbaş ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişi gerçekleştirildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.