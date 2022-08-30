Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik'te kutlandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, Kurtuluş Savaşının, ordu ve milletin dayanışmasıyla kazanıldığını söyledi.
Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu ve şiirlerin okunduğu törene Cumhuriyet Savcısı Metin Metin Harput, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.