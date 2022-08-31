Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan Aydın'a ziyaret

AYDIN (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güçlü bir Türkiye olmayı önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Aydın programı kapsamında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Hak-İş Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu bir devlet olarak hızla dünya devleti olma yolunda ilerlediğini söyledi.



Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatmaya çalışanların bulunduğunu savunan Arslan, "Türkiye bunun farkında, biz de bunun farkındayız. Onun için dayanışmaya, kardeşliğimizi pekiştirmeye, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamaya yönelik önemli adımlar atmamız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de tabii ki toplumun bütün kesimleriyle ortak bir duruş sergilemek Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iç cepheyi güçlendirmek gerekiyor. Bunun için de hepimize büyük sorumluluklar düşüyor biz de sorumluluklarımızın farkındayız. Ülkemizin bütünlüğünü, birliğini içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güçlü bir Türkiye olmayı önemsiyoruz ve destekliyoruz."

Hak-İş Aydın İl Başkanı Nefise Şahin de Aydın'da yüzde 99 başarı oranına sahip bir sendika oldukları bilgisini paylaştı.

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