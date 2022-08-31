Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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AYDIN (AA) - Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı'nda Yaşar Şen'in kullandığı 09 ACD 123 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 DB 713 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Ahmet Altıntaş'ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, otomobil sürücüsü Şen ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.









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