Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

On Numara ne zaman çekiliyor? 2 Eylül 2022

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K’yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.

S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.