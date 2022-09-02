Aydın Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Ticaret Borsası

AA

Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı46,3660,00
Sıra buğday6,556,55
Siyah salamura zeytin16,5016,50


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ...
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3) 
YEREL HABERLER 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (3) 
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2)
YEREL HABERLER 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2)
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi
YEREL HABERLER 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi
Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER 2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü
Kuşadası´nda balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
YEREL HABERLER Kuşadası´nda balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
Aydın'da eşini bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da eşini bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla ...
Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
YEREL HABERLER Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen ...
Otomobil halk otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil halk otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'da TIR, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da TIR, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ...
Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı, 1 kişi öldü, ...
Aydın'da iki kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da iki kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler (5)
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde ...
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan Aydın'a ziyaret
YEREL HABERLER Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ...
Nazilli'de kurtuluş turu
YEREL HABERLER Nazilli'de kurtuluş turu
Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem/ ...
Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Öcal takımına inanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.