Aydın'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlerden 1'i öldü, 6'sı kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kurtarılan 7 düzensiz göçmenden 1'inin öldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarındaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Dipburun mevkiinde lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan lastik bottaki Liberya uyruklu olduğu öğrenilen 7 göçmenden 1'inin öldüğü belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerden hayatını kaybeden kişinin cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer göçmenler de işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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