Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Almanya uyruklu Manfred Rıeder'ın kullandığı 09 MA 2292 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Atanaj Caddesi'nde, 75 yaşındaki Tülay Baştopçu'ya çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Baştopçu'nun tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

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